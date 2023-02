Homem atacado até à morte por cães depois de intervir para salvar o seu poodle

Um homem, natural de Houston, nos Estado Unidos da América (EUA) foi, na quarta-feira, atacado até à morte pelos cães de um vizinho enquanto tentava salvar o seu poodle.

De acordo com a polícia, citada pelo New York Post, foi dado um alerta por volta das 16h00 locais para um pessoa que estava a ser atacada por cães.

Quando os agentes chegaram ao local, o cão avançou também sobre eles, levando um elemento da autoridade a abrir fogo sobre ele.

O animal foi atingido mas sobreviveu e fugiu.

A vítima, um homem de 30 anos, foi declarada morta no local.

As autoridades explicaram que a vítima ouviu um barulho no seu quintal e saiu para ver o que se passava, deparando-se com dois dos três cães do vizinho a atacarem o seu poodle.

O homem interveio para salvar o seu cão mas os animais que atacavam o poodle, cuja raça não é conhecida, acabaram por o atacar a ele.

O Ministério Público do Condado de Harris irá determinar se o dono dos animais irá enfrentar acusações criminais.