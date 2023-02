Sem-abrigo detido por furtar parquímetro

Um homem de 29 anos foi, na terça-feira, detido por suspeitas da prática do crime de furto em parquímetro, na freguesia de Alvalede, em Lisboa.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem já estava referenciado pela prática deste tipo de ilícitos, tendo furtado um total de 59 cêntimos.

O alerta foi dado por um funcionário da Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), que avistou o suspeito “a inserir um arame num parquímetro”.

No local, os agentes da PSP verificaram que o "suspeito se encontrava com um arame e algumas moedas na mão, no total de 0,59 cêntimos, confessando ter retirado as mesmas de um parquímetro a alguns metros do local”.

A EMEL apresentou uma queixa-crime contra o cidadão, tendo este sido detido.

O suspeito, um homem em situação de sem-abrigo, ficou detido nas salas de retenção da PSP, por existir “fortes e fundados indícios de que não iria comparecer em tribunal no dia seguinte” e acabou por ser libertado após ser presente a tribunal para 1.º interrogatório.