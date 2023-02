Europeias: PSD namora Rui Moreira

O PSD ainda não se compromete com nomes. Mas não falta quem veja em Rui Moreira ‘um ativo’ capaz de capitalizar nas urnas contra o PS. O independente é apontado como cabeça de lista de uma coligação de centro-direita às europeias. IL coloca-se de fora, CDS só abre o jogo ‘quando o ciclo abrir’.

Falta mais de um ano, mas os motores já começaram a aquecer. Se o Governo de António Costa se mantiver de pé, as eleições para o Parlamento Europeu são as únicas que vão decorrer no primeiro mandato de Luís Montenegro à frente do PSD. E, desde o primeiro dia, a nova liderança social-democrata traçou a vitória do partido nas europeias como a meta para 2024.

Nas hostes ‘montenegristas’, não há dúvidas de que é necessário «um candidato forte», ainda que seja para já «precoce» falar em qualquer tipo de cenário. Contudo, fontes sociais-democratas contactadas pelo Nascer do SOL já admitem a possibilidade de o presidente da Câmara Municipal do Porto vir a ser cabeça de lista do partido ao Parlamento Europeu. Apesar de ter sido eleito como independente, é também apontado para outros desafios, incluindo num futuro Governo ou até mesmo nas presidenciais. Uma coisa é certa: o PSD não descarta o capital político de Rui Moreira como trunfo eleitoral na hora de enfrentar o PS nas urnas.

