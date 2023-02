Edgardo Greco da máfia calabresa preso 16 anos depois em França

Edgardo Greco, alegado membro da máfia italiana, que estava em fuga desde 2006, foi detido em França. Estava como cozinheiro numa pizzaria, há mais de três anos.

O italiano de 63 anos, foi condenado a prisão perpétua, por vários assassínios nos anos 90 e, foi preso em Saint-Etienne depois de 16 anos, anunciou a Interpol na quinta-feira.

🚨 ARRESTED: Edgardo Greco had been on the run for 16 years.



He is wanted to serve a life sentence for a double murder & accused of attempted murder, all part of a mafia war that marked Italy in the early 90s.



Here's how I-CAN supported the operation👇https://t.co/iqvAiLpwbQ