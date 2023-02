Milão cai aos pés do Nápoles

por João Sena

A Serie A italiana está cada vez mais inclinada para uma vitória histórica do Nápoles. Caso isso aconteça, será o terceiro Scudetto dos napolitanos, depois dos campeonatos ganhos na década de 90 com Diego Maradona.

O Nápoles terminou a primeira volta com um recorde de pontos (50 em 19 jogos) e continuou a distanciar-se do Milan e Inter no início da segunda volta, pelo que é cada vez mais líder. O dérbi de Milão, na próxima jornada, pode ajudar à festa do Nápoles.

Em Inglaterra, Arsenal e Manchester City mantêm o duelo, mas os gunners estão em vantagem, mesmo com um jogo a menos. No fim de semana, ambos jogam fora, mas a deslocação do City ao campo do Tottenham tem algum risco para os atuais campeões. Um bom jogo para Pedro Porro (ex-Sporting) mostrar o seu valor no melhor campeonato do mundo.

Na liga espanhola, o Real Madrid escorregou na jornada passada e o treinador Carlo Ancelotti pode estar de saída. O Barcelona agradece a instabilidade que se vive na capital, até porque o Atlético Madrid ainda está pior, razão pela qual o técnico Diego Simeone deve sair no final da época. As estrelas do PSG têm vindo a apagar-se e o campeão francês não tem margem para deslizes.