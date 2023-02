Antony Blinken adia viagem à China após episódio de possível espionagem

Os Estados Unidos da América (EUA) adiaram uma visita diplomática à China depois de ter sido detetado um balão chinês a sobrevoar o país.

De acordo com a imprensa internacional, Antony Blinken, chefe da diplomacia dos EUA, ia visitar Pequim no domingo e na segunda-feira e ia estar reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Sendo acusada de espionagem, a China explicou que se tratava de um balão de pesquisa meteorológica que se desviou da rota prevista, tendo ido parar a uma zona em que estão situadas instalações militares.