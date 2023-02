Homem que matou ex-namorada à machadada condenado a 21 anos de prisão

O homem que matou, no ano passado, à machadada a sua ex-namorada, em Teixoso, concelho da Covilhã, foi esta sexta-feira condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal de Castelo Branco.

A vítima, Susana Sousa, de 41 anos, foi atacada em janeiro do ano passado por Igor N e morreu nove meses depois na sequência dos graves ferimentos que sofreu.

O homem, até à data do crime, funcionário de uma agência funerária e canalizador, deixou claro que nunca quis matar a ex-namorada. Uma narrativa que não convenceu os juízes, uma vez que a vítima já tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo arguido, quando ainda mantinham uma relação,

“A barbaridade das agressões, o instrumento (machado/malho) usado na perpretação das agressões; as partes do corpo atingidas (o crânio e a face); a violência das agressões, isto é, a força aplicada ao machado/malho, evidentemente aliado ao seu peso e envergadura, bem como a multiplicidade dos golpes (x4), são as evidências mais acabadas de que o arguido agiu com a intenção de tirar a vida à Susana", diz o acórdão.

Para cometer o crime, os juízes recordam que Igor N. arrombou a porta da habitação da vítima, tendo, após o ataque, fugido do local no carro da ex-namorada e ligado a uma amiga desta a dizer que a matara.

"O arguido agiu de forma premeditada, numa atitude de ressabiamento face à rejeição por parte da vítima em dar continuidade à relação de namoro", refere ainda a nota.

O assassino foi ainda considerado culpado do crimes de furto e de violência doméstica e é obrigado a pagar 205 mil euros aos filhos de Susana Sousa, 869,94 euros ao Centro Hospitalar da Cova da Beira e 50 580, 99 euros ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.