Lula reafirma que deposição de Dilma foi golpe

Por Aristóteles Drummond

O ex-Presidente Michel Temer reagiu a nova agressão de Lula que o incluiu numa conspiração que retirou a sua aliada Dilma do Governo, em 2016. Afirmou que Lula continua em campanha e que não tira os olhos do retrovisor. Disse ainda que recebeu o Brasil com um PIB negativo de 5% e entregou com quase 2% positivo. As declarações de Lula geram ainda um mal-estar no Senado, que aprovou o impedimento da então Presidente, com a chancela do Supremo Tribunal. O ex-Presidente goza de prestígio e só não foi reeleito na ocasião pelo desgaste de seus mais íntimos, que ele manteve próximo. Um deles era ministro e, depois de sair em meio a um escândalo, teve mais de dez milhões de euros em dinheiro encontrado em um imóvel seu. Outro foi preso e um outro, além de preso, não é nada estimado, apesar de boa cabeça política. Bolsonaro e FHC mantêm boas relações com o ex-Presidente. O desgaste político de Lula tem por base este comportamento e o viés ideológico que vem imprimindo a seu Governo. Em sua viagem a Buenos Aires, chegou a criticar os embargos americanos a Cuba e Venezuela, países «que merecem nosso carinho».

Variedades

• Um quarto da arrecadação prevista para este ano deve ser gasta com pagamento de juros da dívida pública. Turbulências previstas para o segundo trimestre.

• Lúcio Tomé Feteira foi um empresário português com presença no Brasil, onde viveu alguns anos. Feteira, no início dos anos 1970, adquiriu uma grande área em Maricá, a 45 km do Rio de Janeiro, na costa, com vistas a um grande empreendimento. Agora, muito depois de sua morte, um projeto milionário começa a ser executado, com a previsão de três grandes hotéis, dois Marriott - o primeiro resort da bandeira Ritz-Carlton - e outro temático, sob o nome de Rock in Rio. O projeto engloba golfe, centros hípicos e outros esportes de elite. O empreendedor deve investir na área 500 milhões de euros na urbanização e em uma marina.

• A Câmara do Rio vai entregar à livre iniciativa os principais parques públicos da cidade, como o do Flamengo, o Jardim de Alah, em Ipanema, e a Quinta da Boa Vista, onde está o zoológico e o museu que foi residência de D. João VI e os dois imperadores. Uma forma de preservar e dar vida a estes logradouros.

• Desafio para Governo é despertar interesse de investidores na indústria química, na qual o país tem déficit previsto de 60 mil milhões de dólares este ano. O Brasil é muito dependente de fertilizantes, defensivos e fármacos, além da pouca capacidade de refino para atender o mercado de gasolina e gasóleo.

• O governador do Rio, Cláudio Castro, está tentando fazer da capital a sede do encontro do G20, em 2024. A cidade tem infraestrutura para o evento. O jovem político reeleito na primeira volta, tem futuro.

• Os arquivos de Nélida Piñon, a escritora que presidiu a Academia Brasileira e faleceu em Lisboa no final do ano passado, contêm preciosidades como cartas de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa, seus amigos.

• A pouca habilidade demonstrada pelos acionistas de referência das Americanas neste processo de recuperação judicial pode transformar a questão numa verdadeira guerra. Os embates no Judiciário tiveram início e chegaram ao mercado americano, onde o grupo tem presença relevante. Erros que podem vir a ser fatais. Não quiseram dar os anéis e podem perder os dedos.

Rio de Janeiro,

fevereiro de 2023