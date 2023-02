PSP faz 54 detenções nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa realizou várias operações entre as 00h00 e as 23h59 do dia 3 de fevereiro, das quais resultaram 54 detenções:

9- por condução sob efeito de álcool

11- condução sem habilitação

13- tráfico de estupefacientes

1 – desobediência

6- resistência e coação sobre funcionário

2- detenção ou tráfico de armas proibidas

8- através de mandados de detenção

2 - crimes contra a propriedade

2- por outras razões.

Foram ainda apreendidas 5 armas brancas, 4 de outro tipo, 187,460 doses de canábis, 123,600 doses de cocaína, 20,100 doses de heroína e 143,300 de outras drogas.

Ocorreram ainda 55 acidentes e registaram-se 26 feridos ligeiros.