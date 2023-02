PSP recupera cerca de 200 mil euros em joalharia e relojoaria

A Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, concluiu uma operação no âmbito do combate aos crimes contra o património, nomeadamente, furto no interior de uma ourivesaria na Póvoa de Varzim, a 3 de fevereiro.

A PSP revela em comunicado que, a investigação começou na sequência de um furto no mês de junho de 2022 "e que contemplou a realização de diversas diligências policiais nos concelhos de Braga, Amares e Trofa".

Desta forma, foi identificado e constituído arguido, um homem de 43 anos, residente em Braga.

Mais três pessoas foram identificadas e as autoridades apreenderam centenas de artigos de joalharia e relojoaria, avaliados em cerca de 200 mil euros, e ainda de 3 mil euros em dinheiro.

Uma parte dos artigos recuperados estavam à venda ao público junto de um espaço comercial.