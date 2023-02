Benfica vence Casa Pia e homenageia André Almeida

O Benfica venceu o Casa Pia por 3-0 no Estádio da Luz e continua de pedra e cal no primeiro lugar do campeonato com 53 pontos.

João Mário marcou dois golos, ainda na primeira parte, ao minuto 35 e 43 e as águias estavam em vantagem no intervalo. O Benfica quis mais e ao minuto 71, Alexandre Bah fez o 3-0 final.

O Casa Pia, considerada a equipa sensação da Liga, não conseguiu pontuar contra os encarnados.

Este jogo também foi marcado pela homenagem a André Almeida que, terminou o vínculo com o Benfica 12 anos depois.