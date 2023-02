Mais de 50 detidos este sábado em Lisboa

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve, este sábado, 55 pessoas.

As detenções ocorreram entre as 00h00 e as 23h59 de dia 4 de fevereiro e dessas 55, 13 foram por condução de veículo sob o efeito do álcool, sete por condução sem habilitação legal, nove por tráfico de estupefacientes, uma por violência doméstica, quatro por desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário, quatro por crimes contra a propriedade, uma em cumprimento de mandado de detenção e cinco por outros motivos em legislação avulsa.

Além disso, foram apreendidas 273,890 doses de cannabis, 44,800 doses de cocaína e 51,000 doses de outras substâncias.

A autoridade informa também que neste período ocorreram 38 acidentes de trânsito dos quais resultaram 9 feridos ligeiros.