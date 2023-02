Mulher detida em Saragoça por esfaquear ex-companheiro até à morte

Uma mulher de origem colombiana, de 32 anos, foi detida em Espanha por ser suspeita de esfaquear até à morta o ex-companheiro.

O homem, de 26 anos e origem argelina, foi assassinado este domingo no interior de uma casa localizada na Avenida de Madrid, em Saragoça.

O alerta foi dado às autoridades pelos vizinhos do ex-casal, que ouviram os gritos da mulher a pedir socorro.

Ao chegarem ao local, as autoridades deparam-se com a vítima com vários ferimentos provocados por uma faca. Apesar dos esforços, não foi possível salvá-la.

A mulher foi detida e encaminhada para a esquadra, onde atualmente aguarda ser presente presente a primeiro interrogatório judicial pela prática de um crime de homicídio.

O cadáver já foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Aragão para ser autopsiado e o Grupo de Homicídios da Polícia Nacional está a investigar as circunstâncias do crime