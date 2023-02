Número de mortos de tragédia na Turquia e na Síria sobe para 2.619

Um segundo sismo, de 7.6 na escala de Richter, atingiu a Turquia, esta segunda-feira de manhã, horas depois de um abalo de 7.8 na escala de Richter ter atingido o sul do país e o norte da Síria, provocando mais de dois mil e quinhentos mortos e vários milhares de feridos, de acordo com o último balanço oficial.

As autoridades alertam, no entanto, que os números poderão ser mais elevados, tendo em conta o nível de destruição provocado pelos dois abalos.

Pelo menos 1.651 pessoas morreram e 7.634 ficaram feridas na Turquia. Na Síria, 968 pessoas morreram e registam-se mais de mil feridos.

O Governo português já veio expressar a sua solidariedade. "Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia", lê-se num tweet do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

