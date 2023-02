Treinador coloca 14 cães a dançar em fila e quebra recorde do Guinness | VÍDEO

Wolfgang Lauenburger, um treinador de cães, quebrou um recorde do Guinness World Records ao conseguir colocar 14 cães a dançar.

No vídeo, partilhado nas redes sociais, é possível ver os animais em fila, organizados e a fazer a performance.

O talento com os animais que Lauenburger demonstrou ter foi passado à sua filha: Alexa Lauenbruger tinha conseguido colocar nove cães numa fila, em fevereiro de 2022, com o mesmo fim, tendo sido agora ultrapassada pelo próprio pai.

New record: Most dogs in a conga line - 14 by Wolfgang Lauenburger (Germany)



Wolfgang guided Emma, Filou, Fin, Simon, Susy, Maya, Ulf, Speck, Bibi, Katie, Jennifer, Elvis, Charly and Cathy in the long line 🐶 pic.twitter.com/AL6D3vGG5j