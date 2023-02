Quanto perde Portugal por não ter um novo aeroporto?

Confederação do Turismo de Portugal vai instalar contador eletrónico na Segunda Circular que informa ao segundo quanto perde o país e os portugueses com a falta de um novo aeroporto.





A Confederação do Turismo de Portugal inaugura esta terça-feira um contador eletrónico visível aos automobilistas na 2ª Circular, em Lisboa, que informa quanto o país e os portugueses estão a perder todos os dias, em cada segundo, pela não decisão sobre a implementação de um novo aeroporto.

A inauguração acontece pelas 15h30, em Lisboa, no Aeroporto de Lisboa.

“Esta será uma réplica do contador que a CTP tem disponível no seu site desde o dia 14 de julho do ano passado e que agora estará visível a milhares de condutores que entram e saem de Lisboa todos os dias. O contador está colocado à entrada da 2ª Circular, no sentido Norte-Sul, mas com visibilidade também no sentido contrário”, explica a entidade liderada por Francisco Calheiros.