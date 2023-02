I.A. e os Drones classe A1

por Roberto Cavaleiro

Veículos aéreos não tripulados (UAVs) existem há quase dois séculos, variando de balões usados para observação meteorológica e transporte de dispositivos incendiários a aeronaves sem piloto feitas de forma barata para a prática de tiro ao alvo de artilharia. O século XXI assistiu a uma explosão na produção de aeronaves construídas especificamente para uma ampla gama de aplicações comerciais e militares. Os principais fabricantes globais são as empresas chinesas DJI , XAG e JOUAV, seguidas pela marca Parrot de França e Skydia dos EUA. Modelos especializados com capacidade letal são feitos principalmente para uso governamental nos EUA, Israel, Áustria e, claro, Irão.

Os chineses vendem para mais de cem países com instalações de suporte completo, incluindo o produto de deteção de drones da DJA, AeroScope, que obviamente levanta questões de segurança devido à sua ampla capacidade de rastrear e comunicar com outros drones para detetar a sua localização e o propósito das suas missões. Por exemplo, um pedido da Ucrânia de que as suas fronteiras deviam ser cercadas para impedir a entrada de unidades russas foi recusado pelo DJA.

Incongruentemente, os drones DJA foram importados em grande número para os EUA, onde são usados, ostensivamente, para tarefas como pastorear gado e controlar a distribuição de pesticidas nas vastas extensões de terras agrícolas compradas por investidores chineses com dólares americanos obtidos com exportações. Mas esses mesmos drones também foram comprados com fundos federais por forças policiais e ONGs dos EUA por razões óbvias de vigilância. Como as ações das empresas “privadas” chinesas são parcialmente de propriedade do PCC (Partido Comunista Chinês), é surpreendente que as autoridades dos EUA tenham acabado de acordar para os drones Trojan que estão a relatar todo o tipo de informação “sensível” via AeroScope para fontes de inteligência na China. Em total contraste, a consternação está a ser expressa pelas forças de segurança canadianas e americanas pela recente intrusão de um único “balão espião” nas suas estratosferas.

Até agora, os drones foram lançados e as suas rotas de voo controladas por humanos, que este ano enfrentarão o desemprego quando a Inteligência Artificial assumir as suas funções . O que é alarmante é que o rápido desenvolvimento de novos programas de controlo permitirá que a IA tome decisões futuras instantâneas sobre as informações que devem ser coletadas e onde ocorrerão os ataques militares. Tais decisões sempre dependerão da fonte e qualidade da informação que será forçosamente alimentada a esses robôs, mas quem sabe se isso será por governos (eleitos democraticamente ou não) ou por corporações que podem ser de propriedade, como a SMERSH de James Bond, pelas elites globais de uma nova ordem mundial.