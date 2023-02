Semear o futuro hoje

Nova Iorque, fevereiro 2023





«A inteligência artificial (IA) é o futuro, não apenas para a ciência, mas para a humanidade».

Stephen Hawking, Fisico e Cosmologista





«A IA não é apenas uma força positiva. Ela também pode ser usada para controlar e oprimir as pessoas se não for usada de forma responsável».

Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e Twitter





«A IA é a próxima grande fronteira da humanidade, e quem dominar essa tecnologia será o líder do mundo».

Sundar Pichai, CEO da Google





Queridas Filhas,





Lembro-me bem de numa feira comercial em 1993, me sentar em frente de um computador e experimentar pela primeira vez a internet. Um ano mais tarde, na biblioteca da minha faculdade 3 computadores foram ligados à internet e abri a minha primeira conta de e-mail. Incrivelmente não havia filas para usar esses computadores e eu pude ao longo dos tempos aprender como essa tecnologia podia ajudar a minha vida. Nunca sonhei que um dia encontraria a minha mulher pela internet… Durante esses primeiros tempos muitos me gozaram e tentaram convencer que perdia tempo com esses projetos de nicho. Mas dentro de mim, eu sonhava com o mundo de oportunidades que se abria aos poucos.

Conto essa história, porque me veio à memória quando há umas semanas atrás experimentei a inteligência artificial (IA) de forma ativa pela primeira vez. Trata-se do projeto ChatGPT que abriu ao publico há dois meses.





Mas o que é a IA? A inteligência artificial (IA) é como um super-cérebro para os computadores. Permite que estes aprendam e realizem tarefas que normalmente só os humanos conseguem fazer, como reconhecer rostos, falar, escrever, e tomar decisões. Imaginem que vocês têm um brinquedo que sabe jogar xadrez, ou um robô de limpeza que limpa toda a casa sozinho, ou mesmo um assistente virtual que pode ajudá-lo a fazer os trabalhos de casa.

A IA é uma ferramenta poderosa que aumenta as capacidades de cada um de nós para atingir os nossos objetivos. Como a IA está em constante evolução, as possibilidades são ainda maiores à medida que o tempo passa.





Que oportunidades abre a IA? Automatização de tarefas: automatizar tarefas repetitivas e monótonas, libertando tempo e recursos para atividades mais criativas e complexas. Por exemplo, ajudar um analista a responder a perguntas mais frequentes libertando o tempo deste para investigação.



• Melhoria da eficiência: otimizar processos e sistemas, melhorando a precisão e a velocidade de decisões e ações. Por exemplo, os computadores da Amazon determinam o tempo e rota de cada encomenda desde o armazém até ao destino.

• Desenvolvimento de novos produtos e serviços: criar produtos e serviços, como assistentes virtuais, carros autónomos e sistemas de saúde personalizados. Por exemplo, a Tesla está a desenvolver um carro completamente autónomo sem necessidade de condutor.

• Assistência à saúde: melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças, bem como para desenvolver novos medicamentos e terapias. Por exemplo, sistemas de IA conseguem diagnosticar algumas condições melhor que radiologistas.

• Melhoria na Educação: personalizar o ensino de cada aluno, adaptando o conteúdo e o ritmo de ensino às necessidades individuais de cada. Por exemplo, o Duolingo ajusta o programa e perguntas ao ritmo de aprendizagem de cada um.

• Aumento da segurança: monitorar e detetar ameaças à segurança, como intrusos, atividade suspeita e incidentes de segurança. Por exemplo, sistemas de IA monitoram aeroportos para descobrir comportamentos anómalos ou presença de criminosos para prevenir crimes e fugas.

• Redução de custos: reduzir custos operacionais e de capital em muitos setores, incluindo transporte, saúde e indústria. Por exemplo automatizando algumas funções de serviço ao consumidor.





Quais os próximos passos para vocês?

• Brincar com jogos educativos: existem muitos disponíveis para smartphones e computadores que ensinam conceitos básicos de IA de forma divertida e interativa.

• Criar projetos simples: usando kits de robótica ou programação, como o Scratch, para fazer um jogo simples ou controlar os movimentos de um robot.

• Estudar online: existem vários cursos online gratuitos que ensinam conceitos básicos de IA e programação, como o Code.org ou o Khan Academy.

• Entrar em competições: como o FIRST Robotics Competition ou o Google Code-in, para aprender e colocar em prática o que aprenderam.

• Conversar com outros estudantes de IA para comparar notas e tirar duvidas.





Como bons descendentes dos navegadores, abracem as oportunidades que se abrem com estes novos horizontes. Sabendo que também trazem riscos que precisam de ser geridos. Mas ficar para trás será sempre o maior risco…





P.S. - Esta carta foi escrita com a ajuda da ChatGPT.