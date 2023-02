Grávida morre ao dar à luz nos escombros na Síria mas bebé é salvo

Uma mulher que estava grávida deu à luz enquanto estava presa nos escombros causados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira

Este caso aconteceu em Alepo, avançou o Greek City Times, que escreve que a mulher não sobreviveu mas que o recém-nascido foi salvo.

No Twitter, foi partilhado um vídeo onde se vê um dos elementos das equipas de resgate a salvar a criança.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc