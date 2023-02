Christian Atsu foi retirado dos escombros com vida

Christian Atsu, ex jogador do FC Porto atualmente ao serviço do Hatayspor, foi encontrado com vida nos escombros do prédio onde estava, na cidade turca de Hatay, e que ruiu, na sequência dos violentos sismos que atingiram a Turquia e a Síria, na madrugada de segunda-feira, que mataram mais de cinco mil pessoas.

Mustafa Özat, vice-presidente do Hatayspor, confirmou, esta terça-feira de manhã, que o ganês Christian Atsu foi resgatado com vida dos escombros.

"Christian Atsu foi retirado com ferimentos. O nosso diretor desportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros. Hatay foi profundamente afetada", afirmou o dirigente Mustafa Özat citado pelo desportivo turco Fanatik.

O jogador ganês foi encaminhado para o hospital com dificuldades respiratórias e ferimentos, nomeadamente numa perna e num pé.