Detido homem que cometeu vários crimes violentos em Faro

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em Faro pela prática de diversos crimes contra o património.

O suspeito praticava os crimes usando "a astúcia, ameaças ou através de violência física, utilizando também armas brancas para intimidar as vítimas".

De acordo com o comunicado da PSP, o homem detido desde o dia 1 de fevereiro, terá praticado, "pelo menos", 12 crimes contra o património em Faro, entre os quais roubos e furtos a habitações e viaturas.

A conduta do suspeito era, ainda de acordo com as autoridades, "causadora de enorme alarme social, potenciando o aumento do sentimento de insegurança entre os cidadãos de Faro, uma vez que muitos dos crimes foram praticados com recurso à violência".

Desta forma, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, foi imposta para "repor a tranquilidade entre a população da capital algarvia".