Criança de 19 meses resgatada de um poço na Tailândia

Uma menina de 19 meses foi resgatada com vida, esta terça-feira, de um poço numa zona rural remota na Tailânda.

De acordo com as autoridades locais, a bebé caiu num buraco de 13 metros de profundidade enquanto brincava na província de Tak, perto da fronteira com o Mianmar.

A menina é filha de imigrantes que trabalham numa plantação ali perto.

As equipas terão trabalhado durante a noite com o auxílio de uma escavadora para chegar à criança.

Segundo Ratsaran Ketsoising, chefe da polícia do distrito de Phop Phra, a menina "tem sinais de fadiga, mas ainda tem bons sinais vitais".

A criança foi resgatada pelas 10h30 desta terça-feira e encaminhada para o hospital.