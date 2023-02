Clube turco confirma morte de guarda-redes que estava desaparecido após tragédia

O guarda-redes Ahmet Eyüp Türkasla morreu na sequência dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria, na segunda-feira de madrugada, e que fizeram mais de cinco mil mortos.

A morte foi confirmada pelo Malatyaspor, clube da 2.ª Divisão da Turquia para o qual jogava.

"O nosso guarda-redes Ahmet Eyüp Türkaslan perdeu a vida depois de ter ficado preso nos escombros do terramoto. Que Deus tenha piedade dele e que o seu lugar seja no céu. Não nos esqueceremos de ti, bela pessoa», lê-se na nota do clube, partilhada nas redes sociais.

Ahmet Eyüp Türkasla tinha 28 anos.