"Chegarão jogadores tão ou mais importantes que CR7", avisa presidente da federação saudita

A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr foi apenas o início da construção de uma equipa de sonho. A Liga saudita quer ser uma referência do futebol mundial e Yasser Al-Mishal, presidente da Federação da Arábia Saudita, garante que no verão chegarão mais estrelas.

"A contratação de Cristiano Ronaldo foi muito importante para a nossa Liga. Trabalhou-se muito para o conseguir. Mas creio que no próximo verão vão chegar jogadores tão ou mais importantes do que Ronaldo, talvez de um nível maior", garantiu Al-Mishal, citado pelo jornal AS.

O presidente aproveitou para desmentir que o país tenha ajudado a financiar a contratação de CR7.

"Não sei especificamente como é o contrato, mas posso dizer que o governo não financia contratos de jogadores de futebol", sublinhou Yasser Al-Mishal.

O Al Nassr pretende contratar Sergio Busquets, capitão do Barcelona, a quem terá sido oferecido um salário milionário para rumar à Arábia Saudita no próximo verão.