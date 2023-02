7 de fevereiro 2023 às 18:23

Projeto quer treinar ratos para ajudar a salvar pessoas em catástrofes

A ideia – que teve início em abril de 2021 – passa por equipar os animais com pequenas malas com equipamentos, incluindo uma câmara, microfone e um transmissor de localização, para que consigam detetar as pessoas entre os destroços.