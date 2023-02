Força Operacional Conjunta parte para a Turquia na quarta-feira

Portugal vai enviar, na quarta-feira, uma Força Operacional Conjunta (FOCON) para a Turquia, com o voo agendado para as 14h30, no Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa.

O grupo, em comunicado enviado às redações, explica que irá “participar nas operações de socorro na sequência do sismo que afetou aquele país” e que já fez pelo menos 5000 mil mortos.

A FOCON inclui pessoas habilitadas para ajudar nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas, e é composto por elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Também, o ministro da Administração Interna (MAI), José Luis Carneiro, tinha anunciado o envio desta força de 53 elementos, que sairá de Portugal "para se juntar aos esforços europeus de cariz humanitário de proteção civil e, muito particularmente no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento".