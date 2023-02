Português morre em acidente de trabalho em França

Um homem português de 42 anos morreu, no sábado, na sequência de um acidente de trabalho em Jean-Mathieu Grangent, França.

De acordo com o jornal local Midi Libre, o acidente ocrreu durante a construção de um edifício, estando a caso a ser investigado pelas autoridades.

O alerta terá sido dado pelas 11h30 (10h30 de Lisboa), altura em que os bombeiros foram chamados para um acidente na construção de um complexo de 96 apartamentos de luxo.

O trabalhador português foi encontrado caído no chão e o óbito acabou por ser declarado no local, onde esteve o procurador de Montpellier e agentes da Inspeção do Trabalho.

O caso está a ser investigado pela polícia de Sète.