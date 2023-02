Zelensky no Reino Unido para encontro com Sunak

O Presidente ucraniano desloca-se, esta quarta-feira, ao Reino Unido, onde irá encontrar-se com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Esta é a segunda vez que Volodymyr Zelensky sai do território ucraniano desde a invasão russa do seu pais, mas é a primeira vez que visita o Reino Unido.

Sobre a vinda do Presidente ucraniano, Sunak, citado pelo Guardian, disse: “A visita do presidente Zelensky ao Reino Unido é uma prova da coragem, determinação e luta de seu país. E é uma prova da amizade inquebrantável entre nossos dois países. Desde 2014, o Reino Unido fornece treinamento vital para as forças ucranianas, permitindo-lhes defender seu país, proteger sua soberania e lutar por seu território”.

Além do encontro em Downing Street, Zelensky também vai discursar no parlamento britânico e visitar as visitar as tropas ucranianas que estão em treino no Reino Unido.

É ainda possível que o chefe de Estado da Ucrânia voe até Bruxelas, para participar na Cimeira do Conselho Europeu, que decorre entre quinta e sexta-feira.