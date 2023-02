LeBron James torna-se o melhor marcador da história da NBA | VÍDEO

LeBron James sagrou-se, esta quarta-feira de madrugada (hora de Lisboa), o melhor marcador de sempre da NBA, com 38.390 pontos, ultrapassando o anterior recorde de Kareem Abdul-Jabbar, que deixou de jogar em 1989, cinco anos depois de ter alcançado a marca de 38.387 pontos.

O basquetebolista, de 38 anos, dos Los Angeles Lakers, fez 38 pontos no jogo frente aos Oklahoma City.

Logo após o momento histórico, o jogo foi interrompido para que o feito fosse assinalado, LeBron pode celebrar com a família e ainda recebeu das mãos de Kareem Abdul-Jabbar, que assistia ao jogo nas bancadas, uma bola, símbolo da passagem de testemunho do novo detentor do recorde.

Kareem Abdul-Jabbar dá a bola a LeBron James.



Um momento simbólico, histórico e emocionante! #ILoveThisGame #NBA pic.twitter.com/KW2K8vC89Q — NBA Portugal (@nbaportugalcom) February 8, 2023

O resultado acabou por ser favorável aos Oklahoma City, mas nem isso ensombrou a noite memorável do jogador dos Los Angeles Lakers, ‘King James’.