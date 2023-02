"Bem-vindo ao Reino Unido". Sunak partilha fotografia a abraçar Zelensky

Imagem foi partilhada no Twitter do PM britânico.





O Presidente ucraniano já chegou ao Reino Unido e o primeiro-ministro britânico partilhou uma fotografia de ambos no Twitter.

"Bem-vindo ao Reino Unido, Presidente Zelensky", escreveu Rishi Sunak na publicação.

Na imagem o líder britânico surge a abraçar o chefe de Estado ucraniano na chegada ao país.

O Presidente ucraniano deslocou-se, esta quarta-feira, ao Reino Unido, para um encontro com o primeiro-ministro britânico.

Além do encontro em Downing Street, Volodymyr Zelensky também vai discursar no parlamento britânico e visitar as visitar as tropas ucranianas que estão em treino no Reino Unido.

É ainda possível que o chefe de Estado da Ucrânia voe até Bruxelas, para participar na Cimeira do Conselho Europeu, que decorre entre quinta e sexta-feira.

Esta é a segunda vez que Zelensky sai do território ucraniano desde a invasão russa do seu pais, mas é a primeira vez que visita o Reino Unido.