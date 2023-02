Mata ex-mulher à frente dos filhos menores na Galiza

Um homem matou a ex-mulher à frente aos filhos menores na Galiza, na segunda-feira e, para a justiça espanhola este caso foi mais do que um homicídio, porque as crianças, de nove e sete anos, estavam presentes.

Para os especialistas ouvidos pelo La Voz de Galicia, Ángel Rodríguez da Costa, de 47 anos, também cometeu o crime de atentado contra a integridade moral dos seus filhos e pode enfrentar uma pena maior por esse motivo.

O homem era professor substituto de matemática e pode ser condenado a penas entre 15 e 22 anos de prisão pelo homicídio da ex-mulher.

Segundo o mesmo jornal, a Guarda Civil continua à procura da arma do crime, uma catana, com a qual provocou o trauma fatal e que poderá ter se desfeito da arma durante a fuga.

Recorde-se que Ángel terá viajado até à casa da ex-companheira para estar com os filhos, que tinham ficado com a mãe no fim de semana, mas acabou por agredir e matar a ex-mulher.

Depois de cometer o alegado crime, levou as crianças para a casa dos avós paternos, e depois fugiu.

Doze horas depois do incidente, pela manhã, Ángel entregou-se às autoridades em Orense, na Galiza. O homem foi imediatamente detido e transportado para as instalações da Guardia Civil, em Pontevedra.