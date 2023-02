Reino Unido anuncia novo pacote de sanções contra Rússia

Em causa estão seis empresas que fornecem equipamento militar, tais como 'drones' à operação de guerra na Ucrânia.

O anúncio das novas sanções coincide com a visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao Reino Unido, onde já se encontrou com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, e está esta tarde a discursar no parlamento britânico.

"Estas novas sanções aceleram a pressão económica sobre Putin, enfraquecendo a sua máquina de guerra para ajudar a Ucrânia a prevalecer. Estou determinado, de acordo com as nossas leis, que a Rússia não tenha acesso aos bens que congelámos até ao fim, de uma vez por todas, das ameaças à soberania e integridade territorial da Ucrânia", afirmou o ministro das Finanças, James Cleverly.

Na lista de sanções estão também nomeadas várias pessoas ligadas a Vladimir Putin, como Boris Titov e o filho Pavel, Nikolay Egorov, Sergey Rudnov (proprietário do jornal pró-Kremlin Regum), Svetlana Krivonogikh, Viktor Myachin, Alexey Repik e Evgeny Shkolov.

No total, o Reino Unido já sancionou mais de 1.300 indivíduos e entidades desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.