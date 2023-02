8 de fevereiro 2023 às 15:09

"A liberdade vai vencer, a Rússia vai perder e a vitória ucraniana vai mudar o mundo"

Zelensky discursou no parlamento britânico e fez questão de destacar a figura de Boris Johnson. Ainda em Londres encontrou-se com Carlos III. Vai ainda deslocar-se a Paris para reunir com Mácron e Scholz. Amanhã é esperado em Buxelas.