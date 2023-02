8 de fevereiro 2023 às 17:39

Câmara de Santarém alvo de buscas da PJ

Em declarações à agência Lusa, fonte da autarquia adiantou que as buscas decorrem no departamento de Urbanismo, visando funcionários municipais e não eleitos, relacionadas com obras no centro histórico e o não cumprimento das normas da Direção-Geral do Património Cultural.