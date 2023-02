Três detidos por posse ilegal de arma em Coimbra

As buscas foram decretadas na sequência de investigações por crimes contra o património e, decorreu nos concelhos de Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho e em Loures.





Três homens com idades entre 23 e os 53 anos foram detidos, na terça-feira, por posse ilegal de arma de fogo e de munições proibidas. As detenções ocorreram na sequência de uma operação policial realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, que resultou ainda na apreensão de dinheiro e de vários produtos.

“Dando cumprimento a mais de uma dezena de mandados de busca domiciliária e não domiciliária, emanados por Autoridade Judiciária, esta operação foi efetuada por efetivos da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) de Coimbra e da Figueira da Foz e contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Comando Metropolitano de Lisboa”, informam as autoridades em comunicado.

A nota revela ainda que as buscas foram decretadas na sequência de investigações por crimes contra o património e, decorreu nos concelhos de Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho e em Loures.

“Foram apreendidos vários artigos obtidos pelos suspeitos através da sua atividade criminosa, nomeadamente artigos de perfumaria, vestuário, calçado, malas e carteiras de marcas premium, um telemóvel e uma quantia em dinheiro, duas armas de fogo e respetivas munições, bem como outras munições proibidas e também várias ferramentas – motosserras, rebarbadoras, equipamentos de soldar e parafusadoras, entre outras”, conclui a PSP.

Os três detidos serão presentes à Autoridade Judiciária nos próximos dias para conhecerem as medidas de coação.