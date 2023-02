Zelensky abraça jornalista ucraniana em conferência de imprensa

Durante a conferência de imprensa em Dorset, no Reino Unido, que contou com a presença do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o Presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, abraçou, esta quarta-feira, uma jornalista ucraniana.

A jornalista afirmou o seu desejo de abraçar o líder ucraniano – ainda que não seja um gesto permitido –, mas o líder ucraniano acabou por aceitar.

"Senhor presidente, gostaria muito de o abraçar, mas não me é permitido", avançou, antes de colocar a sua questão, mas nem teve tempo: "Por favor, dê-me o abraço", respondeu Zelensky.