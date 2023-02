Detido jovem que esfaqueou homem em ajuste de contas em Loulé

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 25 anos, acusado de matar um homem, de 47 anos, no concelho de Loulé.

O crime ocorreu na madrugada de 2 de fevereiro, “data em que foi reportada a ocorrência de agressão a três indivíduos, perpetrada por desconhecidos, sobrevindo a prática de agressões que ditaram a morte da vítima, ocorrida no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, local para onde foi conduzido ainda com vida pelos serviços de emergência médica”, informou aquela autoridade.

A vítima foi agredida com gravidade com uma arma branca, “na sequência de contenda por motivos fúteis”.

O detido será agora presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.