Espanhóis rendidos a Rui Costa "homem do momento"

Rui Costa e o Benfica são destaque esta quinta-feira no jornal espanhol AS, que os considera “vencedores do último mercado de transferências”.

O Benfica é o clube com mais lucros em transferências nos últimos cinco anos e os espanhóis destacaram “a dura negociação com o todo-poderoso Chelsea sobre a transferência de Enzo Fernández, e, o bom trabalho na gestão do Benfica” , fizeram de Rui Costa “o homem do momento”. A venda do argentino deu um encaixe financeiro de 121 milhões aos encarnados.

“Ele não se curvou ao todo-poderoso Chelsea e acabou sendo forçado a vender Enzo Fernández por insistência do jogador, mas pelo valor total de sua cláusula.“

As exibições das 'águias' nas competições em que se encontram também são referenciadas:“Sob a sua direção, o Benfica deu um salto de qualidade que no segundo ano da presidência. Merecidamente classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões em um grupo difícil com PSG e Juventus”.

Rui Costa é considerado “o líder da moda na Europa, que saiu vitorioso ao tentar montar um Benfica cada vez mais competitivo”.

O Benfica ocupa o primeiro lugar na liga portuguesa com 53 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o FC Porto.