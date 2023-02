Homem morre com tiro acidental de arma de caça

Um homem, de 40 anos, morreu esta quinta-feira com um tiro acidental com a arma de caça que manuseava, no concelho de Viana do Castelo.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PJ de Braga explicou que "ter-se-á tratado de um erro no manuseamento da arma".

Carlos Lima, comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, disse também que "o tiro atingiu o homem na cara".

O corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), situado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.