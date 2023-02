Bob Dylan - Bob Dylan

produzido por John Hammond

gravado nos Columbia Studios, Nova Iorque

1962





por Telmo Marques

Se há álbum que personifica na sua quase totalidade o que é música folk, este é um daqueles que estará bem lá no Olimpo, junto a álbuns de Pete Seeger e Woody Guthrie.



Com apenas 20 anos, Bob Dylan, deixa-nos aqui apenas um aroma do que viria a ser o seu legado, apesar de este registo conter apenas duas músicas originais de sua autoria, "Talkin' New York" e "Song To Woody".



Todo o álbum conta "apenas" com a voz, guitarra acústica e harmónica de Dylan, sem a interferência de quaisquer outro músico, produzido aqui pela mesmíssima pessoa que o descobriu, e rapidamente o assinou para a sua editora, Columbia Records, John Hammond, num registo "unplugged", trinta anos antes do "unplugged" estar verdadeiramente na moda.



O álbum, todo ele, foi gravado em "first takes", pois aparentemente, Dylan ter-se-á recusado a gravar mais que uma vez a mesma versão do mesmíssimo tema, considerando esse processo algo monótono.



Este é o cartão de visita que apresento a todos os seus detractores, que afirmam que Sir Bobness não sabe cantar, não sabe tocar, etc... .



Aqui, e logo no seu álbum de estreia, fica comprovadíssimo que Dylan não apenas sabe cantar, como é um excelente guitarrista e compositor, estando todos os treze temas completamente despidos de quaisquer artifícios, contando apenas com uma voz TREMENDA de Dylan, fazendo-se acompanhar aqui igualmente pela sua guitarra acústica, num trabalho magnífico.



Os dois temas por ele aqui assinados, levantam apenas um pouquinho a ponta do véu do que se lhe seguiria, na sua mais que prolífica carreira, destacando-se o registo autobiográfico dos mesmos,



Talkin' New York



"Rambling out of the Wild West

Leaving the towns I love the best

Thought I'd seen some ups and downs

'Till I come into New York town

People going down to the ground

Buildings going up to the sky

Wintertime in New York town

The wind blowing snow around

Walk around with nowhere to go

Somebody could freeze right to the bone

I froze right to the bone

New York Times said it was the coldest winter in seventeen years

I didn't feel so cold then

I swung on to my old guitar

Grabbed hold of a subway car

After rocking, reeling, rolling ride

I landed up on the downtown side

Greenwich Village

I walked down there and ended up

In one of them coffee-houses on the block

I get on the stage to sing and play

Man there said, "Come back some other day

You sound like a hillbilly

We want folksingers here"

Well, I got a harmonica job, begun to play

Blowing my lungs out for a dollar a day

I blowed inside out and upside down

The man there said he loved my sound

He was raving about he loved my sound

Dollar a day's worth..."



Seguindo-se depois Song To Woody



"I'm out here, thousand miles from my home

Walkin' a road other men have gone down

I'm seein' your world of people and things

Your paupers and peasants and princes and kings

Hey, hey Woody Guthrie, I wrote you a song

Bout a funny ol' world that's a-comin' along

Seems sick an' it's hungry, it's tired an' it's torn

It looks like it's a-dyin' an' it's hardly been born"

Atente-se igualmente para o arranjo de "House Of The Rising Sun", que viria a tornar-se na música definitiva dos Animals, se bem com uma instrumentalização completamente díspar, com especial acentuação para as teclas, contando igualmente com uns vocais tremendos de Eric Burdon.



Por tudo acima descrito, considero este outro dos álbuns da minha vida, com uma energia que parece inesgotável, e ao que volto de quando em vez, para nunca perder de vista, as minhas raízes musicais.



Espero sinceramente que gostem.