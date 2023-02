Janeiro foi um mês quente apesar da onda de frio

Apesar da ocorrência de uma onda de frio entre os dias 23 e 29 de janeiro, este foi um mês quente, tendo até havido uma descida na percentagem de água no solo, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em janeiro houve uma "variabilidade dos valores de temperatura do ar", tendo sido registados "valores de temperatura quase sempre acima do normal", e no período de 7 a 17 e nos dias 20 e 21 ocorreram "dias e noite quentes para a época".

"No mês de janeiro, em Portugal continental, o valor médio da temperatura do ar foi 9,14°C, com uma anomalia de 0,33°C acima do valor norma. Valores de temperatura média do ar superiores aos deste mês ocorreram em 30% dos anos, desde 1931", lê-se no boletim.

No entanto também é reconhecida no documento a ocorrência de uma onda de frio e que abrangeu alguns locais da região Nordeste, da região litoral Centro e do litoral Sul, entre 23 e 29 de janeiro e em alguns locais prolongou-se para o mês de fevereiro.