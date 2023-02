Balão chinês tinha equipamento de espionagem, diz EUA

Imagens capturadas indicam que o material existente no balão "foi claramente feito para fins de observação e espionagem e não corresponde a equipamento de balão meteorológico", disse fonte do Departamento de Estado dos EUA.





O balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos da América (EUA) na semana passada, e que acabou sendo abatido, estava equipado com material de espionagem, anunciou esta quinta-feira o Departamento de Estado dos EUA.

As imagens capturadas indicam que o material existente no balão "foi claramente feito para fins de observação e espionagem e não corresponde a equipamento de balão meteorológico", disse fonte do Departamento de Estado dos EUA, citado pelas agências de notícias.

O balão "tinha várias antenas, um conjunto com capacidade de recolher e geolocalizar comunicações" e "estava equipado com painéis solares suficientemente grandes para fornecer energia necessária para fazer funcionar vários sensores de recolha de informação", especificou.

Recorde-se que Washington abateu, no sábado, um balão que sobrevoava locais militares na costa atlântica dos Estados Unidos e que foi descrito por Pequim como um "aparelho voador civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica".