Rafael Leão "perdeu algum brilho", diz técnico do Milan

Rafael Leão não tem estado na forma que lhe é conhecida desde que regressou a Itália, depois do Mundial no Qatar.

O jogador do AC Milan está longe do auge, mas ainda assim o treinador reconhece a importância do internacional português ainda que com uma chamada de atenção.

"O Rafael é importante para mim e para a equipa. Ele voltou do Mundial, imediatamente a seguir jogou muito bem em Salerno e, depois disso, perdeu algum brilho. Mas ele está bem, fica muito mais feliz quando joga. Vejo-o muito motivado e muito concentrado", disse Stefano Pioli, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

O avançado já disputou oito jogos desde o início do ano e marcou dois golos.

O AC Milan, atual campeão de Itália, ocupa a sexta posição da Serie A com 38 pontos, menos 18 que o líder Nápoles.