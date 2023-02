Igreja de Inglaterra vota a favor de bênçãos em uniões homossexuais

Votação passou com 250 votos a favor, 181 contra e 10 abstenções.





A Igreja de Inglaterra votou esta quinta-feira a favor das bençãos em uniões entre pessoas do mesmo género, apesar de continuar a ser contra a celebração de casamentos religiosos de homossexuais.

Depois de oito horas, repartidas por dois dias, de debate no Sínodo Geral, os quase 500 membros do órgão eleito encarregado de decidir questões doutrinárias chegaram a uma conclusão e aprovaram por maioria a bênção de casais do mesmo sexo: 250 votos a favor, 181 contra e 10 abstenções.

A decisão é o resultado de seis anos de consultas, que expuseram divisões profundas dentro da igreja Anglicana e os seus cerca de 85 milhões de fiéis.

Apesar de a Igreja de Inglaterra ser mais liberal em relação à comunidade LGBT+, esse não é o caso em todas as igrejas anglicanas, especialmente em países da África subsariana, em que a homossexualidade ainda é considerada crime.