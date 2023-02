Vai ser enterrado cadáver que ficou durante mais de sete meses em contentor frigorífico nos Açores

O corpo de um homem que esteve guardado no frio durante mais de sete meses, no Hospital da Horta, nos Açores, vai ser enterrado esta sexta-feira.

De acordo com o Gabinete de Relações Públicas do Hospital da Horta, o Ministério Público (MP) já autorizou que o corpo do homem, que foi encontrado morto na casa onde residia, no Faial, em junho do ano passado, fosse enterrado, apesar de nenhum familiar ter reclamado o corpo.

O cadáver foi autópsiado a 7 de julho de 2022, por ordem do MP, para tentar apurar as causas da morte, mas o tempo foi-se arrastando sem que ninguém tivesse dado ordem para que o corpo fosse enterrado.

Visto que não é conhecido o paradeiro de nenhum familiar próximo, o indivíduo vai ter um "funeral solidário", Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA), entidade a quem compete suportar os encargos em situações como esta.

Desde que foi encontrado, que o corpo do homem esteve guardado dentro de um contentor frio junto ao hospital em questão, uma vez que as câmaras frigoríficas daquela unidade de saúde estavam avariadas.