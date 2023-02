Rui Costa confrontou Tiago Martins no túnel: "Hoje nem ao VAR foste"

O presidente do Benfica, assim que o jogo com o Braga acabou, confrontou o árbitro Tiago Martins no túnel de acesso aos balneários, para contestar a arbitragem.

O Benfica foi eliminado da Taça de Portugal após perder nas grandes penalidades por 5-4.

“Foste tu quem chamou o árbitro para ir ao VAR e hoje nem ao VAR foste”, destacou Rui Costa, referindo-se ao jogo Benfica-Sporting, em que Tiago Martins esteve no VAR e chamou Artur Soares Dias para ver as imagens do penálti de António Silva sobre Paulinho.

O líder dos encarnados não poupou nas palavras para criticar a atuação da equipa de arbitragem

"Começámos com domínio claro, com primeira meia hora excelente, e fomos impedidos de fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, não sou eu que digo, são as imagens que o mostram".

Rui Costa sublinhou ainda um suposto cartão vermelho que ficou por mostrar a Racic, "é inadmissível como não chamaram o árbitro ao VAR. O senhor Fábio Melo não é virgem nestas situações. Não se compreende o mesmo árbitro e VAR terem dois critérios diferentes no mesmo jogo", comparando à expulsão de Bah ao minuto 31.