Importa sair da década de 70 do século XX

Por Eduardo Baptista Correia

Assistimos em Portugal, faz décadas, à repetida utilização do direito à greve por um grupo restrito de sindicatos que o aproveitam, em minha opinião, de forma eticamente duvidosa. É evidente, salvo as devidas exceções, o habitual alinhamento com as forças políticas de uma esquerda irresponsável, tal como é evidente a seleção, cirúrgica, dos setores e empresas para o exercício deste direito.

As centrais sindicais, alinhadas com a esquerda irresponsável, usam os mesmos argumentos, ano após ano, para imporem a sua capacidade de chantagem socioeconómica, prejudicando as populações mais necessitadas pela manipulação dos sindicatos dos profissionais ligados aos transportes, negligenciando a favor dos seus interesses políticos, os reais interesses dos cidadãos que trabalham. Esta forma de chantagem constitui uma das maiores hipocrisias da sociedade portuguesa. O mesmo grupo, pela capacidade que tem de prejudicar os cidadãos trabalhadores mais dependentes do transporte público, consegue favorecimentos, não alcançáveis por outros, pela utilização de um direito, cuja eficácia do respetivo exercício não encontra paralelo na maioria das outras profissões. A forma como o direito à greve se encontra legislado constitui uma das maiores fraudes ao propósito da igualdade de direitos e oportunidades que a constituição da República Portuguesa, na sua essência, preconiza.

A economia portuguesa atrasa-se e empobrece porque a genética do seu funcionamento não evoluiu. Está presa a dogmas desatualizados provenientes da década de 70 do século XX que atrasam a vida dos portugueses com base em quadros legais provenientes de ambientes revolucionários e sem contextualização meritocrática. Este diagnóstico constitui a fonte de um conjunto de entraves e conflitos cuja solução não aparece contemplada nas forças políticas de oposição com ambição governativa. Inovar na forma como criamos e distribuímos riqueza constitui uma das principais fontes de incentivo ao desenvolvimento e crescimento económico. Insistir em modelos caducos é sinal de falta de inteligência e grave irresponsabilidade perante a evidência do atraso relativo em que gradualmente nos encontramos no espaço europeu.

Acelerar a economia passa por aumentar a exigência, a produtividade, a criatividade científica e tecnológica, a criatividade estética e de design. Passa muito por garantir que o cidadão trabalhador vê reconhecido o seu contributo e que os modelos de meritocracia entram definitivamente no quadro de funcionamento das relações e legislação laboral. Em minha opinião há um conjunto de medidas, inovadoras, que nos permitiriam alcançar índices de velocidade de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar, manifestamente superiores ao que a economia portuguesa proporciona:

• Aumento do salário mínimo para níveis de €1000;

• Simplificação do processo e respetivas indemnizações por despedimento;

• Contemplação de um membro representante dos trabalhadores nas gerências ou nas administrações das empresas;

• Distribuição dos resultados obtidos pelos acionistas, gestores e trabalhadores.

Parece-me evidente que as pessoas irão viver melhor, ter mais qualidade de vida, ir-se-ão sentir simultaneamente mais empenhadas e reconhecidas. A meritocracia só faz mal à esquerda oportunista, que com modelos destes deixaria gradualmente de ter pessoas pobres para evangelizar.

A responsabilidade do pensamento político inovador passa por entender e resolver os entraves, já crónicos, da economia de Portugal.