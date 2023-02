Samsung vai doar quase 3 milhões de euros para ajudar Turquia

A Samsung anunciou esta sexta-feira que vai doar três milhões de dólares, equivalente a 2,8 milhões de euros, para ajudar as vítimas do terramoto que abalou a Turquia e a Síria.

De acordo com a imprensa internacional, parte do valor irá para a Turkey Disaster and Risk Management Agency, com o restante montante a servir para ajudar também em eletrodomésticos que ajudem as pessoas afetadas.

A empresa também irá fornecer ‘tablets’ às crianças e famílias afetadas.