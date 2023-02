Segue a Tua Natureza. O projeto que aproxima os jovens do Ambiente

Numa altura em que a informação se propaga à velocidade da luz, não nos permitindo, muitas vezes, parar para a interpretar, nasce a necessidade, nas mais diversas áreas, de criar ferramentas que fomentem a literacia dos jovens, para que nos próximos anos se tornem cidadãos atentos.

Já imaginou um documentário sobre Natureza criado de jovens para jovens? Um menino de 11 anos que, no meio da ilha do Pico - segunda maior ilha do Arquipélago dos Açores -, fala em vulcões e florestas selvagens? Podemos achar uma idade precoce para receber e reter tanta informação . Porém, segundo a Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais (APTERN), esta é “uma realidade necessária nos dias que correm”.

Em 2021 nasceu o projeto de literacia de Natureza - que faz uso do turismo como ferramenta de aproximação dos nossos jovens aos territórios, bem como de comunicação sistémica sobre a importância identitária da nossa Natureza - Segue a Tua Natureza (STN).

Com o apoio da Direção Geral de Educação (DGE) e da Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO), trata-se de um projecto composto por uma componente formativa (seis webisódios) e uma componente de concurso (vídeo promocional de 3 minutos), onde os jovens são convidados a dar a conhecer o melhor que a sua área natural de proximidade tem para oferecer, ao mesmo tempo que são impelidos a passar tempo nela!

“No seio da APTERN e no momento em que tomámos posse há dois anos, percebemos que há aqui uma lacuna não só no seio das empresas de turismo rural, mas também um bocadinho mais atrás, ao nível das nossas escolas”, começou por explicar ao i Sara Duarte Correia, Presidente APTERN e Coordenadora do STN.

Segundo a mesma, há, de facto, uma lacuna neste espaço que é a literacia de natureza. “Consideramos que é grave e que faz com que nós enquanto sociedade e comunidade não tenhamos a real perceção dos problemas ambientais que nos vão sendo apresentados, porque de facto o desconhecimento é muito grande”, alertou, acreditando que “nós só amamos e queremos proteger aquilo que conhecemos”, portanto, se não conhecermos “não temos interesse”. “É assim para tudo!”, frisou a responsável.

“Decidimos candidatar o projeto Segue a Tua Natureza ao fundo ambiental em 2021 e acabámos por ganhar. Isso foi uma motivação muito grande. Implementámos então a primeira edição do projeto no ano passado e seguimos para a segunda”, contou.

O projeto tem duas vertentes: uma componente formativa online e uma componente de concurso. Os jovens (dos 12 aos 18 anos) têm aqui a possibilidade de aprender sobre seis temas base assentes na natureza, “muito importantes na formação enquanto cidadãos e amantes da natureza”. “Estamos a falar de Áreas classificadas, Serviços dos Ecossistemas, Espécies Chave, Desporto, Perigo da Natureza, Bem Estar pela Natureza e ainda Cidadania”, enumerou a Coordenadora da STN.

“Eles vão aprender sobre estes seis temas, através de episódios digitais e depois vão ter de aplicar esses conceitos num concurso. Este concurso leva-os a terem de filmar um vídeo de três minutos, sobre o melhor da Natureza que as suas áreas naturais de proximidade têm para oferecer”, acrescentou, frisando que os cinco vencedores ganham uma viagem de documentário à Ilha de Santa Maria, a mais antiga dos Açores. “A ideia é viajarmos, neste momento, pelos Açores, pela sua riqueza, por serem das ilhas mais consideradas e certificadas como ilhas sustentáveis”, contou.

De acordo com Sara Duarte Correia, a comunicação foi totalmente direcionada para cada escola individualmente através da Direção Geral de Educação - escolas públicas, privadas e de ensino profissional. “Todos são bem-vindos. Não estamos a falar de biologia nem de ciência… Estamos a falar de todos os miúdos de todas as áreas”, apontou.

Interrogada sobre a forma como atualmente os jovens vivem e veem a natureza, a Presidente da APTERN, acredita que, como a informação é muita, “não podemos dizer que os jovens não a têm facilmente à disposição”. A questão é: “Como é que nós os capacitamos para interpretar essa informação?”, questiona.

“É isso que falta. O que nós queremos com o Segue a Tua Natureza, é dar ferramentas e formação, para que os jovens se apaixonem pela natureza de proximidade deles, por aquilo que distingue as áreas regionais, para que depois possam fazer uma interpretação de toda essa informação que lhes é dada, à sua escala também. O grande impacto é esse: capacitar!”, explicou.

“O nosso desejo é consolidar e garantir que o Segue a Tua Natureza se torne numa marca de referência em todas as escolas, de maneira a que, num futuro próximo, consigamos dar um salto das escolas para a comunidade”, rematou.

Saiba mais sobre o projeto aqui: www.segueatuanatureza.pt