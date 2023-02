Já são conhecidos os nomeados ao prémio The Best

A FIFA anunciou, ao início da tarde desta sexta-feira, a lista de candidatos a todas as categorias do prémio The Best.

O troféu Karim Benzema, Kylian Mbappé e Lionel Messi irão lutar pelo troféu de melhor jogador do mundo, que será entregue no próximo dia 27 de fevereiro, numa gala em Paris.

Karim Benzema venceu no passado ano, mas não chegou à final do campeonato do mundo como os outros dois concorrentes, que disputaram a final, na qual a Argentina venceu o Mundial.

Messi e Mbappé Lionel Messi estiveram em destaque no Qatar, brilhando na exibição na final onde o argentinou bisou mas um hat-trick de Kylian Mbappé fez com que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, onde a Argentina foi suprema com a “mão de ouro” do guarda-redes, Emiliano Martínez.